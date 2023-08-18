МВД: на Ставрополье осудят петербуржца за обман 157 человек на 41 млн рублей

Петербуржец ответит в суде за обман 157 человек на Ставрополье Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье завершили расследование уголовного дела против 31-летнего жителя Санкт-Петербурга, обвиняемого в крупном мошенничестве. С октября по декабрь 2015 года он участвовал в преступной группе, которая открыла офисы, где получали от людей займы, предлагая от 11 до 18 процентов.

Злоумышленники даже покупали рекламу, чтобы обмануть больше людей. У них это удалось – без денег всего за два месяца остались 157 вкладчиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

— Совершал противоправные деяния в составе организованной группы, которая с октября по декабрь 2015 года организовала на территории Ставропольского и Краснодарского краев, а также Ростовской области работу офисов по получению от населения займов с последующей ежемесячной выплатой, – пишет ведомство.

Сумма ущерба составила 41 млн рублей. Четверых участников группировки уже осудили, один находится в розыске, а последний не так давно попался сотрудникам полиции. Фигуранта посадили в СИЗО, прокуратура утвердила обвинение – уголовное дело передали в суд.