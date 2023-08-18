Прямая линия губернатора Ставрополья пройдет в понедельник 21 августа

Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

Губернатор Ставропольского края, Владимир Владимиров, проведет свою прямую линию в следующий понедельник, 21 августа. Ранее эфир переносили из-за того, что глава региона находился в командировке и никак не успевал вернутся вовремя. Поэтому включение пришлось перенести на понедельник, его запустят в 18:00 в соцсетях Владимирова.

— Отвечу на вопросы, которые вы задавали мне ранее, и поступающие в прямом эфире. Даже если вопрос не прозвучит в трансляции, он будет взят на контроль. В личных сообщениях оставляйте контакты для обратной связи, чтобы мы могли отправить вам ответ, – написал Владимиров в социальных сетях.

Изначально прямая линия должна была пройти в среду, 16 августа, глава региона побывал на агропромышленной выставке «МинводыАГРО-2023» и дал интервью в открытой студии «Комсомольской правды». В выходные запускать эфир губернатор не стал, поэтому было решено перенести все на понедельник.