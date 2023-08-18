За сутки пожарные Ставрополья 20 раз тушили ландшафтные пожары

Фото: ПАСС СК

На Ставрополье за минувшие сутки пожарные более 20 раз выезжали на тушение ландшафтных пожаров. По информации пресс-службы ПАСС СК, основной причиной возгорания все еще остается человеческий фактор – люди ведут себя неосторожно с огнем, не тушат сигареты и костры, специально поджигают сухую траву и мусор. Из-за этого огонь начинает распространяться и грозит уничтожить растительность.

— Так, вчера вечером пожарные ПЧ №178 села Сенгилеевского выезжали на тушение загоревшейся травы. Пожар на площади в 1 гектар произошел на северной окраине села. Вблизи находилась лесополоса, которую удалось отбить от пламени, – сообщает ПАСС Ставропольского края.

Ведомство назвало правила, чтобы не допускать ландшафтных пожаров: не поджигать сухую траву в полях и на полянах; не бросать сигареты и подожженные спички; не пользоваться огнеопасными предметами в засушливых местах. Это поможет уменьшить количество возгораний.