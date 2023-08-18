Волонтеры Невинномысского Азота победили в масштабном экологическом конкурсе «Общий сбор»

Волонтеры НевАзота рассказали о своих экопривычках и призвали горожан внимательнее относиться к окружающей среде. Фото: сбор-волонтеров.рф

Конкурс «Общий сбор» проходит в рамках всероссийской акции Вода России, которая является частью национального проекта «Экология». В нем принимают участие волонтерские организации со всей России, и в этом году добровольческая команда Невинномысского Азота стала лучшей в номинации «Медиамастерство». Как отметили организаторы конкурса на сайте https://сбор-волонтеров.рф, «за старательную популяризацию экологических инициатив в СМИ».

За один день уборки удалось собрать тонну мусора. Фото: сбор-волонтеров.рф

Молодые специалисты и представители профсоюзного комитета предприятия уже не первый год регулярно участвуют в масштабных субботниках и сами организовывают экологические мероприятия, о чем не забывают рассказывать представителям средств массовой информации и делиться результатами в социальных сетях.

Так вышло и с конкурсом «Общий сбор». Волонтеры НевАзота рассказали о своих экопривычках и призвали горожан внимательнее относиться к окружающей среде – за что и победили в номинации «Медиамастерство», которая посвящена развитию культуры бережного отношения к природе.

Активисты очистили километр береговой линии рек Кубань и Большой Зеленчук. Фото: сбор-волонтеров.рф

Николай Мазило, молодой специалист, и.о. механика цеха №6:

«Победить в таком конкурсе очень приятно! Мы приложили немало усилий, чтобы провести качественное мероприятие и привлечь много людей. Лайки и репосты в социальных сетях, публикации в СМИ показали, что эта тема интересна, а мы можем привлечь больше внимания к важным экологическим проблемам».

За один день уборки удалось собрать тонну мусора и очистить километр береговой линии рек Кубань и Большой Зеленчук. К делу активисты подошли ответственно и креативно – об итогах уборки массово написали городские и краевые СМИ. Волонтерам удалось привлечь внимание жителей к проблеме загрязнения водных объектов, и это послужит хорошим примером и позволит сохранить чистоту прибрежных зон.