Адвокат из Минвод ответит в суде за мошенничество на 130 тысяч рублей

Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

В Минеральных Водах адвокат ответит в суде за обман обвиняемого в преступлении мужчины. В январе этого года злоумышленница потребовала 130 тысяч рублей от клиента, чтобы его не посадили в тюрьму по статье 314 УК РФ (уклонение от отбывания ограничения свободы). Правда, действительно помогать ныне обвиняемая не собиралась.

— В марте адвокат получила от мужчины деньги и муляж денег на общую сумму 130 тысяч рублей, что было задокументировано оперативными сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю, куда он заблаговременно обратился, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Против адвоката завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Следователи собрали достаточно доказательств вины фигурантки, и материалы направили в суд на рассмотрение.

— Уголовное дело направлено в Минераловодский городской суд для рассмотрения по существу, – уточняет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.