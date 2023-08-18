На Ставрополье завели уголовное дело после аварии с детьми на квадроцикле

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

В селе Арзгирском на Ставрополье следователи завели уголовное дело против родителей детей, которые решили покататься на квадроцикле и попали в аварию. Накануне вечером братья 4-х и 6-и лет попросили у родителей спортивный транспорт, чтобы поездить на нем. Взрослые не отказали детям, но возле детской площадке юный водитель не справился с управлением и протаранил ЛЭП.

— По указанию руководителя СУ СКР по Ставропольскому краю в Буденновском межрайонном следственном отделе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Следователи разбираются в причинах и обстоятельствах происшествия и устанавливают причины, по которым родители разрешили детям кататься на квадроцикле. Расследование продолжается.