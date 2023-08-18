Более 70 гектаров амброзии и карантинных растений скосили в Ставрополе

Фото: администрация Ставрополя

В Ставрополе покосили более 70 гектаров амброзии и карантинных растений, которые прорастали на детских и спортплощадках, а также других местах массового пребывания людей. На борьбу с вредоносной травой выделили 3 млн рублей по заключенным муниципальным контрактам.

Особое внимание покосу уделено в социальных объектах, скверах, парках, Комсомольском пруду. При этом по планам в Промышленном районе из 40 гектаров очистили больше 28, а в Ленинском – 19 гектаров. Работы выполнены на 50%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя.

— К примеру, в Ленинском районе от сорняков очистили урочища Мутнянка, Надежда, Старомарьевское шоссе. Исчезли заросли на улицах Баумана, Горная, Южная, Серова, Куйбышева, Пионерская, Гризодубовой, Апанасенковская, Чехова, в 204-м квартале. Всего очищено 22 гектара, – пишет администрация.