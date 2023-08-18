К 5 годам колонии приговорили офицера со Ставрополья за взятку в 300 тысяч

За взяточничество на Ставрополье осудили офицера Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ставропольском крае осудили бывшего офицера одной из воинских частей, его признали виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий. В октябре 2022 года злоумышленник внес в список информацию о том, что его сослуживец представлен к государственной награде. За это он должен был получить деньги, но попал под следствие.

— За совершение указанных незаконных действий в соответствии с ранее достигнутой договоренностью он получил от сослуживца, действовавшего под контролем правоохранительных органов, в качестве взятки денежные средства и муляжи купюр на общую сумму 300 тысяч рублей, после чего был задержан, – сообщили в пресс-службе Ставропольского гарнизонного военного суда.

Против офицера завели уголовное дело по статьям за превышение полномочий и взяточничество. Суд признал вину фигуранта и приговорил его к лишению свободы сроком на 5 лет в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.