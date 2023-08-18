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НовостиПроисшествия18 августа 2023 9:27

К 5 годам колонии приговорили офицера со Ставрополья за взятку в 300 тысяч

За деньги он помог сослуживцу получить государственную награду, но при получении денег его задержали
Данил ЮРКОВ
За взяточничество на Ставрополье осудили офицера

За взяточничество на Ставрополье осудили офицера

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ставропольском крае осудили бывшего офицера одной из воинских частей, его признали виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий. В октябре 2022 года злоумышленник внес в список информацию о том, что его сослуживец представлен к государственной награде. За это он должен был получить деньги, но попал под следствие.

— За совершение указанных незаконных действий в соответствии с ранее достигнутой договоренностью он получил от сослуживца, действовавшего под контролем правоохранительных органов, в качестве взятки денежные средства и муляжи купюр на общую сумму 300 тысяч рублей, после чего был задержан, – сообщили в пресс-службе Ставропольского гарнизонного военного суда.

Против офицера завели уголовное дело по статьям за превышение полномочий и взяточничество. Суд признал вину фигуранта и приговорил его к лишению свободы сроком на 5 лет в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.