Живодер со Ставрополья получил штраф за жестокое убийство бездомной собаки

Живодер со Ставрополья получил штраф вместо срока за убийство бездомной собаки Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Левокумском округе Ставропольского края осудили 67-летнего живодера, жестоко убившего бездомную собаку. В октябре 2022 года злоумышленник поймали животное и связал, веревку он привязал к буксировочному крюку машины и начал возить бедолагу по дороге. Проехав три улицы, ныне осужденный остановился, но собака уже умерла.

— Прокуратурой Левокумского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 67-летнего местного жителя. Он признан виновным по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель), – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд признал вину живодера, он отделался штрафом в размере 250 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован. Другой убийца животных может получить свое наказание после разбирательств МВД. В станице Лысогорской живодер убивает щенков на глазах у детей и, по словам местных, даже съедает их.