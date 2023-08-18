Заключенный на Ставрополье вербовал экстремистов в колонии и получил срок

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

На Ставрополье к новому сроку приговорили заключенного, который вербовал сокамерников присоединиться к запрещенному в России «Правому сектору»*. Осужденный сидел за распространение наркотиков, уже в колонии он вступил в экстремистскую организацию и собирался совершать преступления от ее имени, для начала он решил собрать банду.

— Также установлено, что злоумышленник склонил двух других осужденных к участию в деятельности экстремистской организации, путем дачи ими присяги одному из лидеров «Правого сектора»*, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

Против злоумышленника завели три уголовных дела по статье «Организация деятельности экстремистской организации», их соединили в одно производство. Суд признал вину фигуранта и приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима.

* Запрещенная в РФ экстремистская организация.