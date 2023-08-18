За избиение полицейского жителя Ставрополья посадили на 8 месяцев

Ставропольца осудили за избиение полицейского Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ранее судимый 32-летний житель Труновского округа Ставрополья проведет очередные 8 месяцев в колонии за избиение полицейского. Ночью 21 февраля этого года злоумышленника привезли в отделение полиции, чтобы выписать протокол за неповиновение требованию сотрудника. Ныне осужденный решил, что не хочет получать штраф, поэтому решил сбежать.

— Пытаясь избежать наказания за совершение административного правонарушения, злоумышленник применил насилие в отношении полицейского отделения патрульно-постовой службы, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Злоумышленник несколько раз ударил полицейского кулаком по лицу, и за это он получил уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти). Расследование завершили, материалы передали в суд, и фигурант оказался на скамье подсудимых.

— С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, – уточняет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.