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НовостиПроисшествия18 августа 2023 13:29

Двух жителей Ставрополя осудят за попытку сбыть 46 граммов героина

Автоинспекторы остановили автомобиль с двумя парнями, у них нашли 96 свертков с порошком
Данил ЮРКОВ
Фото: ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Фото: ГУ МВД России по Ставропольскому краю

На Ставрополье осудят двух жителей краевой столицы за покушение на сбыт наркотиков. На одной из трасс Петровского округа автоинспекторы остановили машину, злоумышленники при виде сотрудников они заметно занервничали, поэтому правоохранители решили их досмотреть. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

— В ходе личного досмотра в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли у них 96 свертков с порошкообразным веществом. Проведенная экспертиза показала, что изъятое является героином массой около 46 граммов, – пишет ведомство.

Против ставропольцев завели уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Расследование завершили, и материалы передали в суд на рассмотрение.