Жительница Ставрополя доверилась мошенникам и потеряла два млн рублей

Жительницу Ставрополя мошенник обманул на 2 млн рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ставрополе к полицейским пришла 51-летняя местная жительница, которую обманули на два млн рублей. Потерпевшая рассказала, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и заявил, что с ее счета пытаются снять деньги. Чтобы избежать преступления, мошенник предложил жертве перевести все сбережения на якобы безопасный счет.

— Действуя по инструкции злоумышленника, потерпевшая перечислила ему около 2 миллионов рублей. Позже, когда деньги не вернулись обратно на счет, она поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась в органы внутренних дел, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Против мошенника завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Правоохранительные органы ищут злоумышленника, чтобы наказать по закону. Расследование продолжается.