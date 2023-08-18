1000 школьников на Ставрополье попали в федеральный проект «Профессионалитет»

Ставрополье подключилось к проекту «Профессионалитет» в 2022 году. Фото: stgau.ru

Впервые набор абитуриентов по федеральной образовательной программе «Профессионалитет» в Ставропольском крае прошел в 2022 году. Тогда профессиональное образование на базе 9-х и 11-х классов начали получать 789 студентов. В 2023 году их количество еще до завершения приемной кампании уже превысило 1000 человек. Учиться они будут по 15 стратегически важным для экономики направлениям, от программирования до ветеринарии.

- Такая динамика говорит о востребованности и актуальности среднего профессионального образования. Реализация данного федерального проекта на Ставрополье позволит обеспечить социально-экономическое развитие и рост реального сектора экономики региона быстрыми темпами, а в кадровом развитии региона произойдет новый виток благодаря сокращенным срокам бучения и практическому подходу к обучению, - прокомментировали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе Ставропольского государственного аграрного университета, который является одной из площадок для реализации проекта «Профессионалитет».

Профессиональное образование можно получить на базе 9-х и 11-х классов. Фото: stgau.ru

- Сегодняшние запросы бизнеса и экономики говорят о высокой востребованности специалистов среднего звена на современном рынке труда, особенно - в области сельского хозяйства, - подчеркнул ректор СтГАУ Владимир Ситников.

Кстати, партнерами сельскохозяйственного кластера в СтГАУ выступают ведущие предприятия отрасли со всего Ставропольского края. Поэтому обучающиеся по программе «Профессионалитет» студенты могут постигать теорию и одновременно получать опыт на производствах.