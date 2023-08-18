На Ставрополье ко Дню флага России 22 августа проведут праздничную программу

День флага России проведут в пяти городах Ставропольского края Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пяти городах Ставропольского края ко Дню флага России, 22 августа, проведут праздничные программы. В Ставрополе все пройдет в 18:00 на площади Святого князя Владимира, там будут работать детские и спортивные площадки, проведут мастер-классы, запустят воздушные шар, покажут концерт, а также шоу светомузыкального фонтана.

В Пятигорске программа начнется с утра, в 7:00 участники форума «Машук» развернут флаг России на склоне горы. Кроме того, там будет работать тематическая творческая мастерская, все желающие смогут нанести на футболки заготовленные трафареты. Вещи отвезут в зону СВО. Вечером на курорте пройдет День СКФО.

В Кисловодске в 16:00 на Курортном бульваре развернут флаг, раздадут триколоры, а также в торжественной обстановке вручат паспорта. После этого пройдет концерт «Под флагом единым»

Позже, в 18:00, в Ипатово на центральной площади будет организован флешмоб, в котором задействуют 50 флагов России. Кроме того, там растянут шестиметровую копию триколора.

В Невинномысске мероприятия пройдут заранее, 20 августа, в 17:00 в парке культуры и отдыха «Шерстяник» пройдет фестиваль. В нем примут участие музыкальные группы, барды и вокальные объединения. Все начнется с развертывания флага России. Жители города сплетут флаг размером 3 на 2 метра из ленточек триколора. Также там будет выставка декоративно-прикладного искусства.