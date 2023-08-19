На Ставрополье виновный в ДТП водитель оставил подростка в коме и сбежал

Фото: ГИБДД по СК

Инцидент произошел 18 августа около 23: 20 в селе Заветном. Согласно предварительным данным, водитель шестерки поворачивая налево, не справился с управлением и улетел в кювет. Остановило авто дерево.

Удар пришелся на пассажирскую сторону. Там находился 17-летний ставрополец. Испугавшись ответственности, водитель покинул место столкновения. В авто остался подросток, впавший в кому.

— Сейчас проводятся розыскные мероприятия. Установлено, что старенькая «шестерка» на зимней резине снята с регистрационного учета. По факту автоаварии проводится проверка, розыск водителя продолжается, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ставропольскому краю.