За жизни двух пострадавших в ДТП на Ставрополье мальчиков борются врачи

Фото: ГИБДД по СК

Катавшихся без экипировки и попавших в серьезное ДТП детей перевезли из Арзгирского округа в Ставрополь вертолетом санавиации. Сейчас за жизнь 6-летнего и 4-летнего мальчиков борются врачи.

Ребята попали в аварию 18 августа. Малыши взяли ключи от спортивного «Кайо» и уехали кататься. Прогулка не продлилась долго. Дети врезались в линию электропередач. В результате с серьезными травмами головы и шеи юные водители были госпитализированы.

Дети находятся в тяжелом состоянии, удар в ЛЭП оказался серьезным. Квадроцикл смог разогнаться до скорости, которая опасна для малолетних, а отсутствие экипировки усугубило аварию.

В отношении родителей возбуждено уголовное дело «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».