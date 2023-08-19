В Северной Осетии ликвидировали несанкционированную свалку площадью 840 кв. м.

Фото: Россельхознадзор

Свалка, расположенная на землях сельхозназначения рядом с селом Кирово в Ардонском районе Республики Северная Осетия-Алания, была ликвидирована. Об этом сообщили в Северо-Кавказском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В марте 2023 года были обнаружены несколько очагов захламления на южной части участка. Среди обнаруженных отходов были пластиковые бутылки, пакеты, ящики, битый шифер, кирпич, бетонные блоки и обрезки древесины. Общая площадь свалки составила 840 квадратных метров, и она перекрыла плодородный слой почвы.

Администрация местного самоуправления Кировского сельского поселения, которой принадлежал данный участок постоянного пользования, получила предостережение от Россельхознадзора. Им было сказано очистить земли от загрязнений в кратчайшие сроки.

В июле было проведено повторное выездное обследование. Спустя четыре месяца администрация отреагировала на предупреждение и провела работы по ликвидации свалки. Сейчас участок используется согласно разрешенному виду использования – для выпаса сельскохозяйственных животных.