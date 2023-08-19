Жители Ставрополя выбрали 10 лучших проектов благоустройства в 2024 году

Ставропольцы определили, какие территории приведут в порядок в будущем году Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Более 600 жителей и представителей общественности Ставрополя проголосовали за 10 лучших проектов благоустройства городских пространств, которые планируют реализовать уже в 2024 году. Голосование состоялось на итоговом общегородском собрании в Дворце детского творчества и было связано с отбором проектов для участия в конкурсной программе поддержки местных инициатив в Ставропольском крае.

В финальный список попали проекты благоустройства подземного перехода на пересечении улицы Мира и переулка Зоотехнического, обустройства велосипедной дорожки в 204 квартале. Кроме этого, ставропольцы выбрали сквер на пересечении улицы Чапаева и Чапаевского проезда, а также создания современной зоны отдыха вдоль Чапаева в районе домов 4/1е, 4/1б, 4/1в.

В список также вошли проекты благоустройства сквера на пересечении улицы Руставели и переулка Можайского, устройства общественной территории со спортивной площадкой по улице Бабушкина, 2а, а также благоустройства дворовой территории в районе домов 12, 12/3, 13, 15, 16 по улице Бруснева.

В список проектов благоустройства вошли сквер в районе детского сада № 85 по улице Пирогова, дворы в районе домов 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6 по улице 50 лет ВЛКСМ, а также сквер от дома по улице Доваторцев, 15, вдоль домов 12, 14, 16, 18 по улице Фроленко.