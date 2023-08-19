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НовостиПроисшествия19 августа 2023 14:23

Заведующая детским садом в Дагестане принудительно собирала деньги с сотрудников

Педагога подозревают в превышении должностных полномочий
Иветта АВРААМОВА
Иветта АВРААМОВА
Ей удалось получить порядка 100 тысяч рублей

Ей удалось получить порядка 100 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заведующая дошкольного учреждения в Унцукульском районе Дагестана подозревается в превышении должностных полномочий. Полиция считает, что 57-летняя женщина с 2019 года по 2021 год принуждала сотрудников отдавать деньги. Так ей удалось получить 100 тысяч рублей. Деньги нарушительница тратила на свои прихоти.

Теперь жительницу Дагестана ждет проверка от правоохранительных органов.

— Для выяснения обстоятельств подозреваемая доставлена в отдел полиции. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения. Разбирательство продолжается, — сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.