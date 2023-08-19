В Кисловодске прошел всероссийский турнир по керлингу

Фото: прее-служба администрации Кисловодска

В Кисловодске с 14 по 17 августа в спортивном комплексе «Юг-Спорт» состоялся всероссийский турнир по кёрлингу «Elbrus Curling Cup-2023». В соревнованиях приняли участие сборные всех регионов России, а также ближнего зарубежья. Турнир проходил в формате смешанных пар.

Победителями турнира стали Кира Езех и Олег Красиков, которые заняли первое место.

«Кисловодск всегда вносил большой вклад в развитие спорта в России и сейчас при поддержке Федерального центра и нашего Губернатора Владимира Владимирова в Кисловодске уже построены несколько важных спортивных объектов, а в этом году заканчиваем строительство большой ледовой арены, которая соответствует всем международным стандартам для проведения турниров любого уровня», — сообщил глава Кисловодска Евгений Моисеев.