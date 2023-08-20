Мошенники украли у жительницы Ставрополя 800 тысяч рублей по телефону

Злоумышленник представился сотрудником банка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница Ставрополя попала на уловку телефонного мошенника и потеряла 800 тысяч рублей, сообщили в МВД Ставрополья. Женщина обратилась в полицию после звонка, в котором сказали, что она является клиентом банка, а с ее счета пытались списать деньги без разрешения.

Поверив в рассказ, пострадавшая перевела указанную сумму на счет злоумышленника. Когда она поняла, что не сможет вернуть потерянные деньги, обратилась за помощью к полиции.

Правоохранители сейчас заняты оперативно-розыскными мероприятиями для выяснения личности и местонахождения мошенника. На него завели уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество).

В полиции призвали граждан бдительнее относиться к подозрительным звонкам.

— Если неизвестные представляются сотрудниками банка и сообщают о каких-либо проблемах со счетами, прервите разговор. Самостоятельно уточните информацию в финансовой организации, позвонив по номеру телефона, указанному на оборотной стороне пластиковой карты, — предупредили в МВД.