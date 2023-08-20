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НовостиСпорт20 августа 2023 6:48

Маленькие триатлонисты из Ставрополя впервые выступили во всероссийской лиге

Две юные спортсменки из Ставрополя взяли призы во всероссийской лиге по триатлону
Залина ТАТАРОВА
Залина ТАТАРОВА
Две юные ставропольчанки взяли призы в Липецке. Фото: мэрия Ставрополя

Две юные ставропольчанки взяли призы в Липецке. Фото: мэрия Ставрополя

Фото: Залина ТАТАРОВА

В Липецке впервые состоялось выступление команды из 12 юные спортсменов из Ставрополя на всероссийской лиге по триатлону. Две девочки заняли призовые места.

Эти ребята занимаются в спортивной школе по велосипедному спорту Ставрополя под руководством тренера высшей категории Сергея Бобрышева. Недавно в этой школе было создано новое отделение триатлона.

Для ставропольских школьников эти соревнования стали первыми в формате триатлона. Они должны были преодолеть три этапа: плавание, велогонку и бег. Ранее они участвовали только в соревнованиях по бегу и велоспорту, либо по бегу и плаванию.

Тренеры оценили выступление юных спортсменов как «хорошее». Лучшие результаты показали Алина Афанасьева, занявшая четвертое место в категории 9-10 лет, и Катерина Гнездилова, занявшая пятое место среди девочек 11-12 лет.