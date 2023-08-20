Машина загорелась после ДТП с автобусом в Кисловодске

Фото: Евгений Моисеев

Утром 20 августа в Кисловодске произошло ДТП с участием общественного транспорта. Об аварии рассказал глава города Евгений Моисеев.

По предварительной информации, водитель ВАЗ 2114 не уступил дорогу автобусу городского маршрута №10. В итоге транспортные средства столкнулись лоб в лоб.

Никто не пострадал в аварии, как рассказал Моисеев. Но из-за короткого замыкания в легковом автомобиле возникло возгорание. Глава города поблагодарил граждан, которые оперативно помогли потушить пожар.

— Спасибо неравнодушным гражданам, которые быстро оказали помощь в тушении автомобиля. Уважаемые водители! Будьте внимательны и соблюдайте правила дорожного движения! — заявил Моисеев.

В соседней республике этой ночью тоже произошло «огненное» ДТП. Грузовик с сеном въехал в электропровода и загорелся.