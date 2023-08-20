Пешеход погиб под колесами иномарки на трассе на Ставрополье

Фото: ГИБДД СК

В Новоалександровском округе автоинспекторы расследуют причины, по которым пешеход оказался на проезжей части и погиб под колесами автомобиля.

Как сообщили в ГИБДД Ставрополья, инцидент произошел 19 августа в 23:45 на 6-м километре автодороги «Новоалександровск — Кропоткин». Водитель автомобиля Тойота Камри наехал на пешехода, который двигался в попутном направлении в середине дороги.

Пешеход, 40-летний местный житель, скончался от полученных травм. На его одежде не было никаких световозвращающих элементов. Водитель, 47-летний житель КЧР, не является систематическим нарушителем ПДД, утверждают автоинспекторы.

У обоих участников инцидента взяли кровь для проверки на наличие алкоголя. Теперь полиции предстоит установить степень ответственности каждого из участников.