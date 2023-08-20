Пожарные ищут под завалами 43-летнего мужчину в Северной Осетии

Фото: МЧС РСО-Алания

Пожарные в Беслане днем 20 августа выехали на возгорание четырехквартирного дома. Огонь потушен, но теперь под завалами ищут жителя одной из квартир.

Пожар произошел в частном секторе Беслана по адресу пер. Хлебный, 13. Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 12:12 20 августа, рассказали в МЧС Северной Осетии.

Прибыв на место, спасатели обнаружили, что горит одноэтажный «финский» дом с четырьмя квартирами. Огонь охватил 250 квадратных метров.

В 13:10 открытое горение было ликвидировано. Пожарные продолжают разбор конструкций.

Соседи рассказали спасателям, что, возможно, под завалами остался 43-летний жилец одной из квартир. Теперь сотрудники проливают тлеющие обломки и разыскивают мужчину.

Всего к тушению пожара привлечены 3 единицы техники и 10 человек личного состава МЧС России.