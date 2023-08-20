Дирижер из Ставрополя поехал в Венгрию на международный конкурс

Фото: Ставропольская государственная филармония

Главный дирижер симфонического оркестра Ставропольской государственной филармонии Юрий Михайленко поехал на конкурс дирижеров в Венгрию. Соревнование началось 20 августа.

Конкурс дирижеров имени Золтана Кодая стартует в венгерском городе Дебрецен в это воскресенье. Всего за победу в состязании поборются 30 участников из Австралии, Австрии, Китая, России, Германии, Венгрии и других стран.

Одним из представителей российской дирижерской школы на конкурсе станет главный дирижёр симфонического оркестра Ставропольской филармонии — маэстро Юрий Михайленко.

Финалистам предстоит продирижировать хоровым произведением Золтана Кодая «Psalmus Hungaricus».

— Желаем Юрию Владимировичу блестящего выступления на конкурсе! — написали в соцсетях Ставропольской государственной филармонии.