Дерево упало на горожанку на улице на Ставрополье

Пострадавшую увезли медики Фото: СОЦСЕТИ

Днем 20 августа в Минеральных Водах дерево упало на женщину. Жители города поделились фотографиями происшествия в социальных сетях.

Позже выяснилось, что на горожанку обрушилась крупная ветка. Очевидцы помогли пострадавшей и вызвали скорую.

Администрация Минеральных Вод сообщила, что пострадавшую женщину доставили в медучреждение, где ей оказывают необходимую помощь. При этом угрозы жизни и здоровью нет.

— В данный момент профильные управления администрации округа обследуют дерево, чтобы принять решения об опиловке и других мероприятиях. Будем информировать вас о дальнейших решениях, — рассказали в ведомстве.