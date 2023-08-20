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НовостиПроисшествия20 августа 2023 14:30

Дерево упало на горожанку на улице на Ставрополье

Женщину госпитализировали после падения на нее дерева в Минводах
Залина ТАТАРОВА
Залина ТАТАРОВА
Пострадавшую увезли медики

Пострадавшую увезли медики

Фото: СОЦСЕТИ

Днем 20 августа в Минеральных Водах дерево упало на женщину. Жители города поделились фотографиями происшествия в социальных сетях.

Позже выяснилось, что на горожанку обрушилась крупная ветка. Очевидцы помогли пострадавшей и вызвали скорую.

Администрация Минеральных Вод сообщила, что пострадавшую женщину доставили в медучреждение, где ей оказывают необходимую помощь. При этом угрозы жизни и здоровью нет.

— В данный момент профильные управления администрации округа обследуют дерево, чтобы принять решения об опиловке и других мероприятиях. Будем информировать вас о дальнейших решениях, — рассказали в ведомстве.