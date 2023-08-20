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НовостиПроисшествия20 августа 2023 14:38

Поле сухостоя загорелось на холме под Ставрополем

Пожарные выехали тушить горящую сухую траву в Шпаковском округе
Залина ТАТАРОВА
Залина ТАТАРОВА
Пожар засняли по дороге из Невинномысска в Ставрополь

Пожар засняли по дороге из Невинномысска в Ставрополь

Фото: СОЦСЕТИ

Жители Ставрополя засняли тревожную картину 20 августа — клубы темного дыма над холмом возле поселка Извещательный. Как сообщили в МЧС, загорелась сухая трава.

Пожар зафиксировали недалеко от дороги, ведущей из Невинномысска в Ставрополь.

— Горение сухой растительности, подразделения работают, — прокомментировали в МЧС Ставрополья.

Ранее синоптики предупреждали о сильной жаре в это воскресенье и последующие два дня. По оценкам краевого Гидрометцентра, почти на всех территориях региона есть высокий риск природных пожаров.