Поле сухостоя загорелось на холме под Ставрополем

Пожар засняли по дороге из Невинномысска в Ставрополь Фото: СОЦСЕТИ

Жители Ставрополя засняли тревожную картину 20 августа — клубы темного дыма над холмом возле поселка Извещательный. Как сообщили в МЧС, загорелась сухая трава.

Пожар зафиксировали недалеко от дороги, ведущей из Невинномысска в Ставрополь.

— Горение сухой растительности, подразделения работают, — прокомментировали в МЧС Ставрополья.

Ранее синоптики предупреждали о сильной жаре в это воскресенье и последующие два дня. По оценкам краевого Гидрометцентра, почти на всех территориях региона есть высокий риск природных пожаров.