Мертвым нашли 43-летнего мужчину после пожара в Северной Осетии

Фото: МЧС РСО-Алания

После пожара, уничтожившего четырехквартирный дом в Беслане, спасатели нашли под завалами труп жителя одной из квартир. Им оказался 43-летний мужчина.

О том, что соседа могло завалить обломками, рассказали жители дома, которые вызвали пожарных. Дом по адресу пер. Хлебный, 13. вспыхнул днем 20 августа.

Площадь пожара составила 250 квадратных метров. После того, как огонь локализовали, спасатели приступили к поискам жителя одной из квартир. Через несколько часов его тело извлекли из-под завалов.

— Пожарные продолжают разбор и проливку конструкций дома. Причину пожара будут устанавливать сотрудники Испытательной пожарной лаборатории, — сообщили в МЧС Северной Осетии.