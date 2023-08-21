Школьными наборами в Ставрополе бесплатно обеспечат нуждающихся первоклашек

Получить наборы можно в комитете труда и социальной защиты населения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К 1 сентября администрация краевой столицы выдаст школьные принадлежности первоклашкам из нуждающихся семей.

«Канцелярией обеспечим детей в возрасте 6–8 лет, зарегистрированных по месту жительства или пребывания в Ставрополе, из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Средства на закупку наборов выделены из городского бюджета», — обозначил глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Семьи смогут получить канцтовары в комитете труда и социальной защиты населения. Приходить за ними можно уже с 23 августа ежедневно в рабочие дни по адресу: улица Ленина, 415б, кабинеты №№ 201 д и 201е.

Также в мэрии напомнили о продолжающейся акции «Собери ребенка в школу». Форму, одежду, письменные принадлежности принимают в комитете труда и соцзащиты. Собранные вещи передадут детям-инвалидам, ребятам, находящимся в социально опасном положении, оставшимся без попечения родителей, беженцам, в малообеспеченные семьи.