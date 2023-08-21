Фестиваль шоколада пройдет в Кисловодске в конце августа

Фото: пресс-служба администрации Кисловодска

Уже 26 и 27 августа на курортной площади перед Кисловодской Колоннадой крупнейшие Ставропольские производители шоколада и десертов презентуют свою продукцию на новом фестивале. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кисловодска.

Гостям курорта и местным жителям предстоит попробовать шоколад ручной работы, мороженое, капкейки, клубнику в шоколаде. Всего на мероприятии представят порядка 200 блюд, изготовленных на основе какао.

Как отметил глава города Евгений Моисеев, один из наших участников привезет гигантский шоколадный фонтан. Попробовать его можно будет на протяжении двух дней.

«Шоколадный фестиваль в Кисловодске удивит и поразит своим размахом всех гостей праздника. Кисловодск станет самым сладким курортом. Подробнее о наших сладких сюрпризах расскажем немного позже», — обозначил мэр.