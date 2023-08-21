Глава поселка на Ставрополье раздал муниципальные земли и поплатился

В отношении главы возбудили три уголовных дела Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Экс-глава поселка Мирный Предгорного района Султангери Чипчикова получил три года условно за превышения должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

По данным уголовного дела, подсудимый подписывал выписки из похозяйственных книг на участки, которые не были разграничены. Это было основанием для перерегистрации права собственности в упрощенном порядке, то есть без проведения торгов или выкупа.

Так, на основании этих выписок в отношении главы возбудили три уголовных дела. В результате суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 год и 6 месяцев, а также с лишением права занимать госдолжности. Приговор в законную силу не вступил.