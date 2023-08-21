Более 40 тысяч ставропольцев оформили социальную выплату на «комуналку»

За полгода ставропольцы получили 393,9 млн рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прядка 41 тысячи жителей Ставрополя воспользовались социальной выплатой на оплату ЖКХ. Ставропольцы за полгода получили 393,9 млн рублей. Такая поддержка стала самой популярной среди жителей краевой столицы

Выплаты получают малообеспеченные горожане, инвалидам, ветеранам, участникам боевых действий и другим категориям льготников.

— Кроме того, в первом полугодии 28 ветеранам Великой Отечественной войны, а также вдовам участников ВОВ оказана помощь в ремонте жилья на общую сумму 4 млн рублей. Из городского бюджета адресную поддержку на эти цели получили шесть ставропольцев на сумму 337,5 тысячи рублей, — уточнили в мэрии.