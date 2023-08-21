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НовостиПроисшествия21 августа 2023 9:46

В Ставрополе из-за пожара эвакуировали жителей многоквартирного дома

В Многоквартирном доме в Ставрополе загорелась квартира
Иветта АВРААМОВА
Иветта АВРААМОВА
Фото: соцсети

Фото: соцсети

В краевой столице на улице Васильева, 9 загорелась квартира на 7 этаже. Как сообщают в пресс-службе МЧС России по Ставропольскому краю, пострадавших нет.

— Началась эвакуация жителей, работают пожарные расчеты. Все городское службы находятся на месте ЧП, — уточнил мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Из девятиэтажки успели эвакуировать 35 местных жителей, еще пятерых удалось спасти. Спасателям удалось локализовать пожар на площади 30 кв. метров. В тушении огня задействованы 50 человек и 17 единиц техники.