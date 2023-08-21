Семьям погибших от взрыва в Махачкале скоро поступят первые выплаты

Фото: Муса Салгереев/ТАСС

В ходе совещания глава Дагестана Сергей Меликов дал поручение о переводе средств на счета семей погибших и пострадавших во взрыве у АЗС. Тогда от ударной волны погибло 35 человек и еще 115 пострадали.

— Выплаты будут осуществлены по результатам определения вреда здоровью в максимально сжатые сроки. Материальная помощь пострадавшим и семьям погибших оказывается за счет средств резервного фонда, — уточнили в администрации Махачкалы.

Согласно решению глава республики, размеры помощи будут достигать:

— по 1 млн руб. получат семьи погибших;

— 400 тыс. руб. — получившие тяжкий вред здоровью;

— 200 тыс. руб. — пострадавшие с легкими травмами.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что фондом «Все вместе» семьям умерших и пострадавших за три дня было собрано порядка 40 млн рублей. В сборе смогли почувствовать свыше 380 человек. Среди них были представители бизнеса, депутаты, чиновники и просто неравнодушные граждане.