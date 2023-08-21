Пострадавший от хлопка газа дом в Дагестане отремонтируют до конца 2023 года

Фото: МЧС Дагестана
Разрушенный после хлопка газа дом в Дагестане отремонтируют в 2023 году. Об этом на заседании оперштаба отчитался глава Махачкалы Юсуп Умавов.
Спустя 1,5 недели власти города приступили к реконструкции дома по адресу Айвазовского, 2. На данный момент, в нем уже проводится демонтаж крыши. Планируется замена поврежденные конструкции. Также управляющая компания очистила от мусора, образовавшегося в результате происшествия, прилегающую территорию и подъезды дома.
Сейчас пострадавшие собственники разместились в санатории «Талги» и съёмных квартирах, которые оплачиваются за счет бюджета города. Некоторые семьи разъехались к родственникам.
Помимо этого «Газпром газораспределение Махачкала» провел проверку внутридомового газового оборудования, опрессовку и испытание системы газоснабжения для восстановления подачи газа в поврежденных подъездах. В некоторых подъездах восстановлено электро- и водоснабжение.
— Прорабатывается возможность проведения работ по восстановлению фасада за счет средств Дагестанского фонда капитального ремонта. Достигнута предварительная договоренность с руководством. Работы планируется провести в текущем году, — добавил мэр города.
Правоохранительные органы ведут круглосуточное дежурство возле подъездов. Полиция не допускает никого к квартирам.