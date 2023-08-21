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НовостиОбщество21 августа 2023 11:55

Новым и.о. министра образования Ставропольского края стала Мария Смагина

Она была ректором Ставропольского государственного педагогического университета
Иветта АВРААМОВА
Иветта АВРААМОВА
Фото: ставрополь.рф

Фото: ставрополь.рф

Новым исполняющим обязанности министра образования Ставропольского края стала Мария Смагина. Ранее она занимала должность ректора Ставропольского государственного педагогического университета.

Мария Смагина сменила на этом посту Евгения Козюру. Напомним, что он покинул пост министра образования в апреле 2023 года по собственному желанию. Позже он стал представителем губернатора Владимира Владимирова.

С мая и.о министра образования края была Ольга Чубова. Она была в должности практически все лето.