Второй за сутки пожар на горе Бештау потушили на Ставрополье

Фото: ГУ МЧС по СК

Пожар на горе Бештау в Предгорном округе разгорелся рано утром 21 августа. В МЧС Ставрополья сообщили, что к полудню огонь удалось локализовать.

В ведомстве сообщили, что на склоне загорелась сухая растительность. Пламя охватило 500 квадратных метров.

На Бештау выехали 34 спасателя и 11 единиц техники. К 13 часам огонь удалось локализовать.

Предыдущей ночью на склоне горы было еще одно возгорание. В тот раз горело 200 квадратных метров сухой травы. Пожар удалось потушить лишь к 3 часам ночи.