Губернатор Ставрополья пообещал подарить студенту из Светлограда трактор

Владимир Владимиров. Фото: пресс-служба губернатора СК

В рамках прямой линии к губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову обратился учащийся Светлоградского регионального сельскохозяйственного колледжа. Он рассказал, что парк техники образовательного учреждения нуждается в обновлении - есть только старые советские тракторы, зерноуборочный комбайн «Дон-500» 1990-х годов.

- Можете, пожалуйста, выделить нашему колледжу хотя бы один трактор МТЗ-82) - написал студент.

Глава края поблагодарил парня за такой вопрос и неравнодушие.

- Приятно, когда человек заботится не только о себе, а о благе для всех людей. Вопрос точно будет проработан, поможем! - ответил Владимиров Владимиров и поручил взять на контроль данный Марию Смагину, нового и. о. министра образования Ставрополья. Ее губернатор официально представил 21 августа на еженедельном рабочем совещании в правительстве края. До этого Мария Викторовна руководила Ставропольским государственным педагогическим институтом.