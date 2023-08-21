Губернатор Ставрополья: пройдет проверка причин роста цен на бензин в крае

Владимир Владимиров. Фото: пресс-служба губернатора СК

«Цены на бензин вновь подскочили вверх, за неделю плюс один рубль бензин марки АИ-95!» - озвучил общую для всего региона боль один из жителей края во время прямой линии с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым.

- Я сам являюсь автовладельцем, езжу за рулем и вижу, как скачут цены. Мне сложно бороться с этой ситуацией, - признался глава СК. - Необходимые обращения я сделал, надеюсь что будет проведена проверка ценообразования, мы будем услышаны, на рынке ГСМ наведут порядок и перестанут в самый жаркий период настолько поднимать стоимость!

Владимир Владимиров отметил, что в данной ситуации больше всего страдают сельхозпроизводители.

- Сейчас начинается период закладки урожаю будущего года, а солярка по 78 тысяч на бирже торгуется (рекорд июля составил 58,5 тыс. рублей за тонну, за пару недель цена выросла до 65 тыс. - прим.), не представляют, с какими ценами она к нам придет! - отметил глава края.