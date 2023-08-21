С сентября участники СВО со Ставрополья начнут получать новую награду

Владимир Владимиров. Фото: пресс-служба губернатора СК

Еще в июле 2023 года властями Ставропольского края было анонсировано создание новой региональной награды для участников специальной военной операции. Во время прямой линии с губернатором СК Владимиром Владимировым у него спросили - когда же это произойдет?

- Мы договорились, что обсудим этот вопрос на первом сентябрьском заседании думы Ставропольского края. И тогда с конца сентября данная награда и положение о ней будут учреждены, - уточнил Владимиров.

Планируется, что новую государственную награду Ставропольского края смогут получить не только непосредственные участники спецоперации, но также волонтеры и предприниматели, помогающим бойцам. Основанием для вручения награды станет представление Министерства обороны России, глав муниципальных образований Ставрополья и краевого фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».