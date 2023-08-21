На Ставрополье скорая ехала 2 часа к ребенку с пеной изо рта и температурой 40

Скорая помощь успела к малышу в последний момент Фото: Алексей БУЛАТОВ

О вопиющем случае рассказала губернатору Ставропольского края жительница региона по имени Надежда во время прямой линии 21 августа 2023 года. Женщина сообщила, что чуть не потеряла 10-месячного ребенка. У него поднялась температура до 40 градусов, пошла пена изо рта, но скорая помощь приехала только через два часа.

- Указано, что вызов осуществлялся на улицу Белинского, 30. К сожалению, не указан населенный пункт. Найдите мне Надежду! Владимир Николаевич [Колесников, министр здравоохранения СК], сами разберитесь, откуда она и доложите. То инсульт не можем предотвратить, то ребенка чуть не потеряли. А если бы потеряли, как бы потом смотрели в глаза людям? - возмутился Владимир Владимиров и напомнил, что не в первый раз поднимается вопрос со скорыми, хотя автопарк регулярно обновляется и пополняется.