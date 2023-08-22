На Ставрополье разработают программу улучшения водоснабжения отдаленных поселений

Владимир Владимиров озвучил план разработки трехлетней программы модернизации водоснабжения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ходе прямой линии губернатора Ставрополья Владимира Владимирова прозвучали жалобы жителей края на водоснабжение. Для улучшения удручающего положения глава поручил главам округов разработать список поселений, где летом возникают перебои.

Владимир Владимиров также озвучил план разработки трехлетней программы модернизации водоснабжения отдельных поселений.

«Все вопросы, связанные с водоснабжением, войдут в график. Не обещаю, что это будет решено очень быстро и даже в следующем году. Тем не менее программа будет разработана, исходя из финансовых возможностей в течение трех лет постараемся эти вопросы, связанные с водоснабжением отдельных населенных пунктов, решать», — сообщил в прямом эфире губернатор.