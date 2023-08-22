В Кисловодске на выходных отпразднуют День рождения Чебурашки

Фото: пресс-служба администрации Кисловодска

В Кисловодске решили отпраздновать День Рождение Чебурашки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Так как Кисловодск из-за съемок фильма принято считать родиной Чебурашки, именно здесь решили отпраздновать его день рождение. Праздник совпал с фестивалем шоколада.

В честь праздника площадь напротив Колоннады станет «Шоколадной». Для этого ставропольские кондитеры и рестораторы покажут мастерство изготовления сладких десертов. Насладиться сладеньким местные жители и гости курорта смогут в течение двух дней — 26 и 27 августа.

«У нашего Чебурашки День Рождение, а это значит, что два дня подряд всех гостей и жителей Кисловодска ждет огромное количество сюрпризов: показ фильма "Чебурашка" в кинотеатре под открытым небом начало в 14:00 и 16:00, анимационные шоу -программы для детей, мастер -классы, вечерняя концертная программа, но и это еще не все! На наш праздник приедет один из друзей Чебурашки, а кто именно, расскажем немного позже», — затаил интригу мэр Кисловодска Евгений Моисеев.