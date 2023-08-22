Курортный сбор не планируют вводить в Ингушетии

Фото: тг-канал главы Ингушетии

Власти Ингушетии не собираются вводить курортный сбор для туристов. Об этом сообщили в правительстве республики.

С 15 декабря 2023 года регионы смогут решать сами, введут ли они курортный сбор и каков будет его размер. Так гласит поручение президента России Владимира Путина. В пилотный проект, начавшийся в мае 2018 года, вошли Алтайский, Краснодарский, Ставропольский края и Республика Крым (последняя позже отказалась от участия).

Руководство Ингушетии обдумывает возможность введения курортного сбора для туристических объектов Джейрахского района. Но в ближайшее время власти республики на такой шаг не готовы.

— Республика только начала развивать туристическое направление и не хотелось бы отпугивать людей дополнительными расходами. Думаю, что на окончательное наше решение повлияют устойчивый рост туристов, посещающих Ингушетию, а также размер пошлины, установленный в разумных пределах, — отметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Отмечается, что введение курортного сбора помогло бы развитию туристической инфраструктуры. Эти деньги направляются на проектирование, строительство и содержание курортных объектов.

Сейчас в Джейрахском районе действует только одна пошлина за посещение заповедника «Эрзи» в размере 150 рублей. На эти средства содержится заповедник, вывозится мусор. Пошлину ввели в январе 2021 года на основании приказа, согласованного с Минприроды России.