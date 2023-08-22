Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов встретился с президентом РФ Владимиром Путиным

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин и глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов встретились для обсуждения общественно-политической ситуации и социально-экономического развития региона. В ходе встречи были отмечены положительные изменения в промышленном и сельском хозяйстве республики.

Производство продукции сельского хозяйства в Ингушетии за последний год увеличилось на 18% и составило 19,5 млрд рублей, рассказал глава республики. Также были представлены инвестиционные проекты, которые были реализованы в регионе для повышения продовольственной обеспеченности и сдерживание роста цен на продукты питания.

Глава Ингушетии поручил расширить посевные площади картофеля и овощей для формирования продовольственной корзины заранее и предотвращения роста цен на продукты. После этих мер жители Ингушетии могут покупать продукцию местных производителей с 10-15% скидкой по сравнению с рыночной ценой.

Также Калиматов рассказал президенту о благотворительных акциях для малоимущих и многодетных семей, проводимых перед религиозными праздниками. Отдельное внимание уделяют семьям участников СВО, а также военнослужащим и их семьям, живущим в республике.

Владимир Путин поднял вопрос о проблеме с провисанием жилищного строительства в Ингушетии. Основная причина, как пояснил Калиматов главе государства, заключается в недостатке земельных участков и незаконной продаже и самозахватах земли. Власти республики принимают меры по возвращению этих участков в бюджет,. За последние три года вернули около 5 млрд рублей и 550 га земли.

Президент России подчеркнул, что при решении данных проблем необходимо главное внимание уделять интересам жителей Ингушетии. Глава республики поддержал цели, заданные Президентом, и выразил готовность работать над их выполнением.