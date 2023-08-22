Минэк Ставрополья готовит жалобу в УФАС из-за подорожания куриного мяса

Разница в стоимости составляет 12,3% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Ставропольского края отмечают резкий рост цен на куриное мясо. Из-за этого минэк готовит обращение в УФАС.

Для объяснения ситуации ведомство связалось с производителями. Оказалось, что себестоимость мяса выросла на 20%. Среди причин повышения бизнесмены назвали: подорожание инкубационного яйца, рост цен на корма и медикаменты для птиц: имеющиеся запасы закончились, а новые поставки обходятся дороже на 30-40%. Помимо этого, подорожали энергоресурсы и коммунальные платежи.

Толчком для увеличения цены стало и дорогостоящее оборудование. Кроме того, чтобы быть конкурентоспособными на рынке труда, предприятия стали поднимать заработную плату сотрудникам.

В связи с этими факторами стоимость мяса, по сравнению с августом прошлого года, подорожало на 12,3%. При этом с июня по сегодняшний день рост цены – почти 14%. Из-за этого средняя стоимость на сегодняшний день составляет 200 руб/кг.

— Стоит отметить, что в Ставропольском крае около десяти предприятий, производящих мясо кур. За полугодие они произвели 181 тысячу тонн продукции, что на 5,5% больше к аналогичному периоду прошлого года. Только за последние три месяца мяса птицы отгружено более 97 тысяч тонн, — обозначили в минестерстве.

Несмотря на объективные причины подорожания, жалоба в УФАС все же будет отправлена.