«Россети Северный Кавказ» обеспечили электроснабжение защитного сооружения Горько-Балковской МГЭС на Ставрополье

Фото: «Россети Северный Кавказ»

«Россети Северный Кавказ» увеличили мощность энергопринимающих устройств ООО «ЭнергоМин» (инвестор проекта по строительству Горько-Балковской малой ГЭС в Нефтекумском городском округе Ставропольского края).

Мощность в объеме 650 кВт потребовалась заявителю для пуска в работу рыбозаградительного комплекса малой ГЭС, предназначенного для защиты рыб от попадания в магистральный канал и сбросное сооружение гидроэлектростанции.

В рамках проекта по технологическому присоединению специалисты филиала «Ставропольэнерго» смонтировали на линейном объекте напряжением 10 кВ пункт коммерческого учета и запитали электроустановки по третьей категории надежности.

Напомним, Горько-Балковская малая ГЭС была построена в районе поселка Кара-Тюбе с ежегодной выработкой 32 миллиона киловатт-часов «зеленой» электроэнергии. Этого объема достаточно для надежного электроснабжения сельскохозяйственных потребителей и порядка 18 тысяч жителей сел Ачикулак, Каясула и поселка Кара-Тюбе в Нефтекумском округе края, а также поселка Терский в Буденновском округе.

Объект гидрогенерации подключен к сетям ставропольского филиала компании в июле текущего года с выдачей в сеть 9 МВт. В период возведения необходимой энергетической инфраструктуры энергетиками построена полуторакилометровая линия электропередачи напряжением 35 кВ.