«Россети Северный Кавказ» отменили технологические перерывы в Каспийске

Фото: «Россети Северный Кавказ»

В Каспийске отменены вынужденные технологические перерывы электроснабжения в связи с реализацией ремонтных мероприятий на подстанции 110 кВ «Завод точной механики».

Напомним, на энергообъекте проводится комплекс ремонтно-восстановительных мероприятий и модернизация оборудования. В их числе ремонт закрытого распределительного устройства 6 кВ и трансформатора мощностью 25 МВА.

В связи с реализацией ремонтных мероприятий отменены графики вынужденных технологических перерывов электроснабжения в городе Каспийске. Передача электроэнергии потребителям города будет осуществляться в нормальном режиме.

Работы по переводу фидеров 6 кВ в модернизированное закрытое распределительное устройство будут продолжаться, для этого потребуются разовые отключения отдельных фидеров.

Проведенные на энергообъекте мероприятия по ремонту и модернизации оборудования позволят обеспечить требуемый уровень надежности электроснабжения потребителей города Каспийска.